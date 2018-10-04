Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Дюделанж
Бетис - Дюделанж: обзор матча 04 октября 2018
Бетис
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Дюделанж
57'
А. Санабрия
80'
Д. Ло Чельсо
88'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Дюделанж
ГОЛ! 3:0!
К. Тельо
Пас отдал
Хоакин
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
А. Санабрия
80'
59'
Желтая карточка
А. Эль-Хрити
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
57'
54'
Желтая карточка
Э. Йорданов
39'
Желтая карточка
М. Крушка
Желтая карточка
А. Санабрия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Дюделанж
33
Джо Фрисинг
ВР
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
26
Джерри Премпе
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
14
Клеман Кутюрье
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
21
Патрик Штумпф
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жоэль
5
Бартра
26
Сидней
19
Барраган
6
Хави Гарсия
10
Карвалью
18
Гуардадо
37
Тельо
14
Инуи
11
Леон
19
Санабрия
3-2-3-1-1
33
Фрисинг
5
Шнелл
26
Премпе
32
Йорданов
39
Эль-Хрити
27
Мелисс
14
Кутюрье
10
Синани
6
Крушка
7
Штольц
4
Тюрпель
Остались в запасе
Бетис
Дюделанж
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
21
Патрик Штумпф
ЦФ
12
Ландри Боннефо
ВР
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
20
Эдис Агович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
21
Патрик Штумпф
ЦФ
12
Ландри Боннефо
ВР
29
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
20
Эдис Агович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Бетис - Дюделанж
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Дюделанж
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+