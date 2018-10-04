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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Славия
Зенит - Славия: обзор матча 04 октября 2018
Зенит
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Славия
80'
А. Кокорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Славия
Желтая карточка
Л. Нету
90'
+5
Замена
А. Заболотный
️️️️
Э. Набиуллин
90'
+3
90'
Замена
С. Дели
️️️️
И. Траоре
83'
Замена
М. Фрыдрых
️️️️
В. Цоуфал
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Паредес
80'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Р. Мак
64'
Замена
А. Кокорин
️️️️
С. Дриусси
63'
60'
Желтая карточка
А. Балутэ
53'
Замена
А. Балутэ
️️️️
Я. Матушек
36'
Желтая карточка
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Славия
30
Мартин Вантруба
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
9
Матей Валента
АП
4-2-3-1
99
Лунев
3
Набиуллин
13
Нету
20
Иванович
22
Анюков
5
Паредес
5
Краневиттер
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-1-5
1
Колар
34
Цоуфал
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Кудела
26
Боржил
28
Соучек
17
Жмрхаль
25
Гушбауэр
10
Матушек
12
Траоре
17
Стох
21
Мак
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Мак
3
Набиуллин
91
Заболотный
91
Заболотный
3
Набиуллин
9
Дриусси
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дриусси
12
Траоре
15
Дели
15
Дели
12
Траоре
34
Цоуфал
25
Фрыдрых
25
Фрыдрых
34
Цоуфал
10
Матушек
22
Балутэ
22
Балутэ
10
Матушек
Остались в запасе
Зенит
Славия
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
9
Матей Валента
АП
30
Мартин Вантруба
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
30
Мартин Вантруба
ВР
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Зенит - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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