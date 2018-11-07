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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Шахтер
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча 07 ноября 2018
Манчестер Сити
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
6 : 0
Завершен
Шахтер
13'
Д. Сильва
24'
Г. Жезус (П)
49'
Р. Стерлинг
72'
Г. Жезус (П)
84'
Р. Марез
90+2'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Шахтер
ГОЛ! 6:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Марез
90'
+2
ГОЛ! 5:0!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
84'
77'
Замена
В. Нем
️️️️
Тайсон
77'
Замена
А. Патрик
️️️️
Майкон
Замена
Ф. Делф
️️️️
Фернандиньо
76'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
73'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Г. Жезус
72'
63'
Замена
О. Кайоде
️️️️
А. Мораес
Замена
Данило
️️️️
К. Уокер
61'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
А. Зинченко
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Жезус
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Марез
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
10
Алан Патрик
АП
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
21
Сильва
3-3-1-1-2
30
Пятов
44
Ракицкий
27
Кривцов
22
Матвиенко
50
Болбат
27
Степаненко
31
Исмаили
8
Майкон
21
Коваленко
18
Мораес
11
Тайсон
2
Уокер
13
Данило
13
Данило
2
Уокер
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
5
Фернандиньо
18
Делф
18
Делф
5
Фернандиньо
8
Майкон
10
Патрик
10
Патрик
8
Майкон
18
Мораес
80
Кайоде
80
Кайоде
18
Мораес
11
Тайсон
18
Нем
18
Нем
11
Тайсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шахтер
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Манчестер Сити - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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