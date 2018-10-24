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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Наполи
ПСЖ - Наполи: обзор матча 24 октября 2018
ПСЖ
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
61'
М. Руй (АГ)
90+3'
А. Ди Мария
29'
Л. Инсинье
77'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Наполи
Желтая карточка
Ю. Дракслер
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Оспина
86'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
М. Диаби
️️️️
М. Верратти
83'
81'
Желтая карточка
Х. Кальехон
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Э. Кавани
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Руй
Пас отдал
Т. Менье
61'
Замена
Т. Керер
️️️️
Х. Бернат
46'
33'
Желтая карточка
М. Руй
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
9'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
Маркиньос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
24
Бернат
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
4-3-1-2
1
Оспина
3
Кулибали
39
Альбиоль
52
Максимович
6
Мариу Руй
17
Гамшик
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
6
Верратти
19
Диаби
19
Диаби
6
Верратти
10
Кавани
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Кавани
24
Бернат
6
Керер
6
Керер
24
Бернат
Остались в запасе
ПСЖ
Наполи
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча ПСЖ - Наполи
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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