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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Интер
Барселона - Интер: обзор матча 24 октября 2018
Барселона
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Интер
32'
Рафинья
83'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Интер
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ф. Коутиньо
88'
85'
Желтая карточка
Л. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Ж. Альба
Пас отдал
И. Ракитич
83'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
78'
77'
Замена
Б. Кейта
️️️️
И. Перишич
74'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
73'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
Н. Семеду
️️️️
Рафинья
72'
63'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Л. Суарес
62'
46'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Л. Суарес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
12
Рафинья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-5-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
18
Альба
2
Лангле
6
Артур
12
Рафинья
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
11
Коутиньо
9
Суарес
3-1-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
37
Шкриньяр
77
Брозович
87
Кандрева
6
Валеро
15
Весино
27
Асамоа
5
Перишич
9
Икарди
12
Рафинья
27
Семеду
27
Семеду
12
Рафинья
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
11
Коутиньо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Коутиньо
87
Кандрева
21
Политано
21
Политано
87
Кандрева
5
Перишич
17
Кейта
17
Кейта
5
Перишич
6
Валеро
10
Мартинес
10
Мартинес
6
Валеро
Остались в запасе
Барселона
Интер
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Барселона - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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