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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 18 августа 2018
Сиэтл
18.08.2018, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
5 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
18'
Г. Шипп
59'
К. Рольдан
68'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Рольдан
59'
ГОЛ! 1:0!
Г. Шипп
Пас отдал
Г. Свенссон
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
1-1-3-2
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Свенссон
14
Шипп
9
Руидиас
4-4-2
22
Бингхэм
5
Стерес
3
Коул
29
Фелчер
27
Ромни
23
Китчен
8
Ллетгет
16
Скельвик
5
Карраско
24
Боатенг
9
Камара
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
8
Виктор Родригес
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Остались в запасе
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
6
Баджо Хусидич
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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