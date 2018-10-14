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Расписание матчей
Лига наций
Россия - Турция
Россия - Турция: обзор матча 14 октября 2018
Россия
14.10.2018, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B2, 4 тур
2 : 0
Завершен
Турция
20'
Р. Нойштедтер
78'
Д. Черышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Турция
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Головин
90'
+2
84'
Замена
Ю. Малли
️️️️
О. Озякуп
Замена
Р. Камболов
️️️️
А. Ионов
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Головин
78'
75'
Замена
О. Байрам
️️️️
Х. Али Калдырым
Замена
Д. Черышев
️️️️
Д. Кузяев
71'
63'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
Желтая карточка
А. Головин
55'
54'
Желтая карточка
Д. Тосун
37'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ! 1:0!
Р. Нойштедтер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
23
Синан Болат
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Махмут Текдемир
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Огужан Озякуп
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
19
Юнус Малли
АП
4-3-2-1
1
Гилерме
13
Кудряшов
14
Джикия
6
Нойштедтер
2
Фернандес
11
Зобнин
23
Кузяев
8
Газинский
17
Головин
20
Ионов
22
Дзюба
4-3-1-2
23
Болат
2
Челик
4
Азиз
4
Сеюнджу
3
Али Калдырым
10
Чалханоглу
14
Текдемир
5
Йокушлу
7
Ундер
9
Тосун
14
Озякуп
20
Ионов
10
Камболов
10
Камболов
20
Ионов
23
Кузяев
6
Черышев
6
Черышев
23
Кузяев
17
Головин
7
Полоз
7
Полоз
17
Головин
3
Али Калдырым
8
Байрам
8
Байрам
3
Али Калдырым
14
Текдемир
13
Озкан
13
Озкан
14
Текдемир
14
Озякуп
19
Малли
19
Малли
14
Озякуп
Остались в запасе
Россия
Турция
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
11
Юсуф Языджи
АП
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
0
Серкан Киринтили
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
11
Юсуф Языджи
АП
24
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
0
Серкан Киринтили
ВР
12
Гекхан Аккан
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Таркан Сербест
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Россия - Турция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал, Матч! Премьер
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