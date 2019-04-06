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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 06 апреля 2019
Бавария
06.04.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Боруссия Д
10'
М. Хуммельс
17'
Р. Левандовски
41'
Х. Мартинес
43'
С. Гнабри
89'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
89'
Желтая карточка
Р. Левандовски
70'
70'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 4:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
43'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мартинес
41'
40'
Желтая карточка
Д. Загаду
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Алькантара
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-3
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
23
Загаду
22
Диалло
27
Делэни
81
Дауд
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Венсан Компани
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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