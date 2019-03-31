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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 31 марта 2019
Севилья
31.03.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
45+1'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Васс
Желтая карточка
Э. Банега
90'
Желтая карточка
Ф. Васкес
72'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
58'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Парехо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Меркадо
8
Вебер
16
Навас
10
Амаду
25
Гоналон
23
Карришу
11
Банега
10
Промес
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
3-4-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
10
Васс
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
9
Ферран Торрес
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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