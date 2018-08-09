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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Дюделанж
Легия - Дюделанж: обзор матча 09 августа 2018
Легия
09.08.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Дюделанж
62'
Д. Тюрпель (П)
Матч
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Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Дюделанж
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тюрпель
Красная карточка
И. Астис
44'
Желтая карточка
Кафу
37'
Начало матча
Статистика матча Легия - Дюделанж
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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Легия
Дюделанж
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
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2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
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