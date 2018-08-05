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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Остенде
Андерлехт - Остенде: обзор матча 05 августа 2018
Андерлехт
05.08.2018, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
5 : 2
Завершен
Остенде
46'
И. Сантини
52'
Л. Димата
83'
И. Сантини (П)
86'
И. Сантини
90'
Л. Димата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Остенде
ГОЛ! 5:0!
Л. Димата
Пас отдал
А. Требель
90'
ГОЛ! 4:0!
И. Сантини
Пас отдал
Н. Мусона
86'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Сантини
83'
Желтая карточка
Е. Макаренко
55'
55'
Желтая карточка
К. Вандендрище
ГОЛ! 2:0!
Л. Димата
Пас отдал
Е. Макаренко
52'
48'
Желтая карточка
В. Фас
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
46'
Желтая карточка
И. Сантини
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
17
Ноуледж Мусона
АП
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
3-3-2
1
Дидийон
22
Враньеш
16
Милич
8
Аппиа
16
Требель
8
Макаренко
16
Геркенс
18
Сантини
11
Димата
3-2
28
Дютуа
5
Томашевич
4
Фас
27
Капон
26
Вандендрище
55
Канесин
Остались в запасе
Андерлехт
Остенде
17
Ноуледж Мусона
АП
23
Франк Букс
ВР
40
Фабрис Ондоа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
23
Франк Букс
ВР
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Андерлехт - Остенде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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