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Материалы

Парма - Ювентус

01.09.2018, Суббота, 21:30 мск Парма, стадион Эннио Тардини Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 3 тур Парма - Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 19:00 Парма 1:0 Ювентус
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Ювентус 7:0 Парма
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
28 января, среда 22:45 Парма 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
30 тур
26 марта, среда 23:45 Ювентус 2:1 Парма
11 тур
2 ноября, суббота 21:00 Парма 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 18:00 Парма 1:1 Ювентус
1 тур
25 августа, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Парма
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
15 февраля, среда 21:30 Парма 0:0 Ювентус
2 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Ювентус 4:1 Парма
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Парма 1:0 Ювентус
18 тур
6 января, четверг 14:30 Ювентус 1:4 Парма
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:3 Парма
18 тур
6 января, среда 17:00 Парма 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
16 апреля, среда 23:00 Ювентус 3:0 Парма
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Парма 2:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 сентября 2018, 23:13

    Когда будет гол от КР?

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > andrej-lucevich 1 сентября 2018, 23:20

    когда он нырнет правильно !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 сентября 2018, 22:46

    кристина даже нырнуть не может в серии а ! безнадежен ! если ему золотой мяч дадут то это будет позор для футбола!

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