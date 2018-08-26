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Материалы

Ювентус - Лацио

25.08.2018, Суббота, 19:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 2 тур Ювентус - Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 20:00 Лацио 0:1 Ювентус
8 тур
14 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:2 Лацио
Суперкубок Италии 2017

13 августа, воскресенье 21:45 Ювентус 2:3 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
Финал
17 мая, среда 22:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Лацио
2 тур
27 августа, суббота 19:00 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Ювентус 3:0 Лацио
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
20 января, среда 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2015

8 августа, суббота 15:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
Финал
20 мая, среда 21:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Лацио
12 тур
22 ноября, суббота 22:45 Лацио 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:45 Лацио 1:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Лацио
Суперкубок Италии 2013

18 августа, воскресенье 23:00 Ювентус 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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