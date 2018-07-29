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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Вольфсберг
Санкт-Пельтен - Вольфсберг: обзор матча 29 июля 2018
Санкт-Пельтен
29.07.2018, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
4 : 3
Завершен
Вольфсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Вольфсберг
86'
Желтая карточка
Д. Орджилл
Начало матча
Статистика матча Санкт-Пельтен - Вольфсберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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Санкт-Пельтен
Вольфсберг
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