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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 09 марта 2019
Монако
09.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
48'
Р. Фалькао
65'
Д. Бриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
90'
+1
Желтая карточка
О. Чуамени
90'
+1
Желтая карточка
Д. Майя
90'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Силва
82'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Головин
79'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Лопеш
70'
Желтая карточка
Жемерсон
69'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бриан
Желтая карточка
Р. Фалькао
64'
61'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Ю. Санкаре
61'
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Камано
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
26
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
4-2-3-1
1
Субашич
97
Балло-Туре
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
19
Сидибе
15
Силва
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
4-2-1-1-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
14
Чуамени
94
Отавио
13
Санкаре
40
Камано
7
Бриан
12
де Превилль
10
Головин
89
Шадли
89
Шадли
10
Головин
9
Лопеш
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Лопеш
13
Санкаре
14
Карамо
14
Карамо
13
Санкаре
40
Камано
90
Калу
90
Калу
40
Камано
7
Бриан
9
Майя
9
Майя
7
Бриан
Остались в запасе
Монако
Бордо
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Филипе Луис
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монако - Бордо
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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