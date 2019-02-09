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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 09 февраля 2019
ПСЖ
09.02.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
42'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Желтая карточка
М. Диаби
62'
52'
Желтая карточка
Н. де Превилль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
42'
Желтая карточка
Т. Силва
32'
18'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
С. Н'Соки
10'
2'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
9
Джош Майя
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Буффон
34
Н'Соки
3
Силва
3
Кимпембе
10
Алвес
12
Менье
6
Верратти
19
Диаби
10
Кавани
13
Чупо-Мотинг
28
Нкунку
4-1-2-1-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
94
Отавио
13
Санкаре
26
Башич
40
Камано
12
де Превилль
7
Бриан
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча ПСЖ - Бордо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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