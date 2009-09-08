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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Металлург Л
Салют - Металлург Л: обзор матча 08 сентября 2009
Салют
08.09.2009, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 29 тур
5 : 1
Завершен
Металлург Л
12'
В. Лешонок
24'
В. Старков
48'
А. Бажев
50'
В. Коробкин
73'
С. Кушов (П)
85'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Металлург Л
ГОЛ! 5:1!
А. Кутьин
Замена
️️️️
А. Бажев
Замена
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Сторожук
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Кушов
Замена
️️️️
В. Лешонок
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
М. Шевченко
Желтая карточка
В. Кренделев
Замена
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 4:0!
В. Коробкин
ГОЛ! 3:0!
А. Бажев
Замена
️️️️
А. Середа
Вторая желтая
В. Фирсов
Желтая карточка
Н. Марков
ГОЛ! 2:0!
В. Старков
Желтая карточка
В. Фирсов
13'
Замена
️️️️
А. Фомичев
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
10
Алексей Антонников
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
2
Александр Сторожук
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
3-5-1-1
31
Беленов
17
Старков
13
Марков
25
Жирный
9
Лешонок
21
Коробкин
5
Кушов
25
Шипицин
10
Антонников
7
Шевченко
9
Бажев
3-2-3-2
0
Алексеев
78
Фирсов
3
Гаджибеков
9
Фомичев
45
Косенко
2
Кренделев
2
Сторожук
0
Емельянов
34
Алейник
48
Кутьин
20
Середа
Остались в запасе
Салют
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Салют - Металлург Л
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Салют
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