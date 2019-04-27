Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вулверхэмптон
Уотфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 27 апреля 2019
Уотфорд
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
49'
А. Грэй
41'
Р. Хименес
77'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+6
Желтая карточка
И. Саксесс
85'
84'
Желтая карточка
Д. Жота
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Невеш
Желтая карточка
Х. Холебас
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
49'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
45
Грэй
10
Деулофеу
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Уотфорд
Вулверхэмптон
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Уотфорд - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Вулверхэмптон
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+