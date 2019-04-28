Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 28 апреля 2019
Бернли
28.04.2019, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
63'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+2
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
М. Лоутон
87'
83'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
С. Агуэро
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
76'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
72'
64'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Сане
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
18
Тэйлор
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
14
Ляпорт
47
Зинченко
20
Гюндоган
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
19
Стерлинг
30
Отаменди
30
Отаменди
19
Стерлинг
10
Агуэро
6
Стоунз
6
Стоунз
10
Агуэро
10
Сане
9
Жезус
9
Жезус
10
Сане
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
13
Данило
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бернли
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+