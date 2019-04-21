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Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 апреля 2019
Эвертон
21.04.2019, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
13'
Ришарлисон
28'
Г. Сигурдссон
56'
Л. Динь
64'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
68'
Желтая карточка
С. Мактоминей
ГОЛ! 4:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Г. Сигурдссон
64'
ГОЛ! 3:0!
Л. Динь
56'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
И. Гуйе
28'
Желтая карточка
И. Гуйе
23'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
2
Далот
4
Джонс
3
Линделеф
6
Смоллинг
18
Матич
8
Погба
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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