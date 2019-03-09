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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Вест Хэм
Кардифф - Вест Хэм: обзор матча 09 марта 2019
Кардифф
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
4'
Д. Хойлетт
52'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вест Хэм
Желтая карточка
Ш. Моррисон
85'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Г. Артер
84'
Замена
Д. Роллс
️️️️
В. Камараса
68'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Беннетт
62'
58'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Ланзини
58'
Замена
С. Насри
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 2:0!
В. Камараса
Пас отдал
А. Гуннарссон
52'
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Андерсон
36'
Желтая карточка
Чичарито
Желтая карточка
Г. Артер
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Д. Мерфи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
12
Беннетт
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
6
Камараса
31
Артер
23
Мерфи
14
Ниасс
4-1-2-2-1
22
Фабиански
2
Фредерикс
6
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
14
Чичарито
31
Артер
13
Патерсон
13
Патерсон
31
Артер
6
Камараса
32
Роллс
32
Роллс
6
Камараса
12
Беннетт
10
Бакуна
10
Бакуна
12
Беннетт
16
Нобл
14
Насри
14
Насри
16
Нобл
22
Ланзини
18
Антонио
18
Антонио
22
Ланзини
7
Андерсон
7
Арнаутович
7
Арнаутович
7
Андерсон
Остались в запасе
Кардифф
Вест Хэм
12
Алекс Смитис
ВР
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кардифф - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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