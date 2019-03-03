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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 03 марта 2019
Эвертон
03.03.2019, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
84'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Мане
79'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
А. Гомеш
️️️️
М. Шнейдерлен
76'
75'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Калверт-Льюин
74'
63'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Вейналдум
63'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Ориги
Замена
Ришарлисон
️️️️
Т. Уолкотт
59'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
27
Ориги
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
20
Гомеш
14
Шнейдерлен
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
27
Ориги
20
Милнер
20
Милнер
27
Ориги
10
Мане
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Мане
23
Вейналдум
9
Фирмино
9
Фирмино
23
Вейналдум
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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