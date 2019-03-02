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Вулверхэмптон - Кардифф
Вулверхэмптон - Кардифф: обзор матча 02 марта 2019
Вулверхэмптон
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
16'
Д. Жота
18'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Кардифф
76'
Замена
Р. Хили
️️️️
У. Ниасс
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Траоре
75'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Гиббс-Уайт
64'
62'
Желтая карточка
Л. Пелтье
59'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Б. Рид
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Жота
47'
45'
+2
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
С. Бамба
45'
+1
Желтая карточка
С. Бамба
Желтая карточка
Р. Беннетт
34'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Хименес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
3-2-2-2-1
26
Радди
29
Сайсс
30
Боли
6
Беннетт
19
Винагре
15
Коди
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-3-1-2
13
Этеридж
21
Пелтье
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
32
Роллс
5
Гуннарссон
6
Камараса
14
Рид
7
Зохоре
14
Ниасс
20
Жота
2
Доэрти
2
Доэрти
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
24
Траоре
14
Рид
13
Патерсон
13
Патерсон
14
Рид
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
14
Ниасс
9
Хили
9
Хили
14
Ниасс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кардифф
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Алекс Смитис
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вулверхэмптон - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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