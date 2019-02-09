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Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 09 февраля 2019
Уотфорд
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
65'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Эвертон
90'
+5
Вторая желтая
К. Зума
90'
+5
Желтая карточка
К. Зума
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
90'
Желтая карточка
Х. Холебас
83'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ж. Деулофеу
81'
74'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Т. Дини
70'
66'
Замена
Бернард
️️️️
Ришарлисон
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
У. Хьюз
65'
63'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Гомеш
Замена
А. Грэй
️️️️
К. Сема
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
25
Холебас
22
Янмат
5
Мариаппа
20
Кэткарт
6
Капу
12
Сема
6
Дукуре
19
Хьюз
10
Деулофеу
14
Дини
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
23
Тосун
47
Ришарлисон
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
10
Деулофеу
8
Клеверли
8
Клеверли
10
Деулофеу
12
Сема
45
Грэй
45
Грэй
12
Сема
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
11
Бернард
11
Бернард
47
Ришарлисон
20
Гомеш
32
Уолкотт
32
Уолкотт
20
Гомеш
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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