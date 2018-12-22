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Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 22 декабря 2018
Вест Хэм
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Уотфорд
30'
Т. Дини (П)
87'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
Желтая карточка
И. Диоп
90'
+3
90'
+1
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Ж. Деулофеу
87'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Р. Перейра
86'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Дини
75'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
К. Сема
Замена
Г. Диангана
️️️️
Чичарито
75'
Желтая карточка
М. Антонио
69'
60'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Нобл
56'
55'
Желтая карточка
К. Кабаселе
Замена
А. Огбонна
️️️️
Ф. Бальбуэна
34'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Дини
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
6
Диоп
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
14
Чичарито
18
Антонио
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
12
Сема
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
2
Бальбуэна
21
Огбонна
21
Огбонна
2
Бальбуэна
14
Чичарито
19
Диангана
19
Диангана
14
Чичарито
16
Нобл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Нобл
10
Деулофеу
5
Мариаппа
5
Мариаппа
10
Деулофеу
12
Сема
8
Клеверли
8
Клеверли
12
Сема
14
Дини
90
Саксесс
90
Саксесс
14
Дини
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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