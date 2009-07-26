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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Салют
Волга - Салют: обзор матча 26 июля 2009
Волга
26.07.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
2 : 1
Завершен
Салют
14'
А. Хазов
36'
А. Хазов
79'
М. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Салют
Замена
️️️️
Д. Полянин
ГОЛ! 2:1!
М. Шевченко
Замена
️️️️
Е. Шелютов
Замена
️️️️
А. Хазов
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
И. Жирный
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
Н. Марков
ГОЛ! 2:0!
А. Хазов
Желтая карточка
О. Трифонов
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-2-2-1-1
32
Трифонов
23
Могилевский
25
Буйволов
4
Айдов
6
Полянин
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
16
Хазов
4-5-1
31
Беленов
13
Марков
25
Жирный
4
Отюцкий
17
Старков
7
Шевченко
5
Кушов
2
Сурнев
25
Шипицин
7
Тонких
0
Шелютов
Остались в запасе
Волга
Салют
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Салют
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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