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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Чита
Урал - Чита: обзор матча 06 июля 2009
Урал
06.07.2009, понедельник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
1 : 0
Завершен
Чита
48'
А. Катульский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Чита
Замена
️️️️
А. Щаницин
+2
Замена
️️️️
А. Агрофенин
Замена
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
П. Аликин
Замена
️️️️
Р. Гаврюш
Замена
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
М. Ванев
Замена
️️️️
Г. Богю
ГОЛ! 1:0!
А. Катульский
Желтая карточка
А. Бодялов
12'
Желтая карточка
А. Синицын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
86
Никита Талалихин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Роман Гаврюш
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
4-1-3-1-1
86
Талалихин
34
Кацалапов
4
Степанец
28
Климавичус
2
Поворов
10
Фидлер
23
Катульский
27
Шатов
36
Скрыльников
13
Щаницин
55
Шишелов
4-4-1
32
Бодялов
13
Подпругин
30
Агрофенин
3
Аликин
7
Ванев
0
Крейсман
10
Булатенко
9
Нагибин
9
Гаврюш
0
Богю
Остались в запасе
Урал
Чита
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Чита
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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