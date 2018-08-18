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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Краснодар-2
Луч - Краснодар-2: обзор матча 18 августа 2018
Луч
18.08.2018, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар-2
48'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Краснодар-2
90'
+4
Желтая карточка
А. Голубев
90'
+4
Желтая карточка
Н. Сергеев
90'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Р. Рзаев
Замена
И. Хлебородов
️️️️
М. Машнев
79'
74'
Замена
И. Парадин
️️️️
Е. Назаров
Желтая карточка
М. Батов
70'
Замена
М. Батов
️️️️
И. Визнович
67'
61'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
А. Катрич
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Д. Дзахов
59'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Павленко
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Желтая карточка
С. Пономаренко
47'
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Мацукатов
Желтая карточка
К. Суслов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Краснодар-2
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
3-4-1-2
70
Котляров
12
Пономаренко
91
Суслов
4
Степанец
77
Павленко
19
Машнев
17
Царикаев
18
Марущак
71
Дзахов
98
Визнович
18
Гордиенко
3-3-2-2
39
Сафонов
23
Бочко
9
Назаров
5
Татаев
15
Мацукатов
50
Голубев
47
Уткин
77
Катрич
17
Сергеев
93
Сулейманов
7
Онугха
19
Машнев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
19
Машнев
98
Визнович
17
Батов
17
Батов
98
Визнович
77
Павленко
11
Носов
11
Носов
77
Павленко
71
Дзахов
11
Прокофьев
11
Прокофьев
71
Дзахов
77
Катрич
96
Рзаев
96
Рзаев
77
Катрич
15
Мацукатов
70
Григорян
70
Григорян
15
Мацукатов
9
Назаров
2
Парадин
2
Парадин
9
Назаров
Рзаев
81
Сабуа
81
Сабуа
Рзаев
Остались в запасе
Луч
Краснодар-2
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Луч - Краснодар-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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