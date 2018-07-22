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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
Краснодар-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 июля 2018
Краснодар-2
22.07.2018, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
Г. Онугха
45+2'
М. Казанков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
90'
+4
Желтая карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
А. Голубев
90'
+3
90'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
О. Алейник
83'
Замена
К. Бирюков
️️️️
К. Базелюк
Замена
Н. Сергеев
️️️️
М. Сулейманов
82'
Замена
И. Мартынов
️️️️
Н. Марков
81'
79'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Казанков
Замена
М. Кутовой
️️️️
Г. Онугха
76'
Замена
А. Черников
️️️️
Д. Уткин
67'
61'
Замена
А. Самсонов
️️️️
П. Карасев
58'
Желтая карточка
И. Хомуха
Желтая карточка
Г. Онугха
55'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Казанков
Желтая карточка
М. Сафонов
45'
+1
Желтая карточка
А. Катрич
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Онугха
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Краснодар-2
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
53
Александр Черников
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
24
Ивашин
4
Бородин
0
Таранов
13
Марков
15
Мацукатов
47
Уткин
50
Голубев
77
Катрич
7
Онугха
93
Сулейманов
4-1-2-1-2
54
Генералов
24
Ненахов
22
Хомуха
22
Труфанов
70
Кабутов
18
Карасев
69
Дедечко
34
Алейник
60
Казанков
10
Базелюк
26
Черевко
93
Сулейманов
17
Сергеев
17
Сергеев
93
Сулейманов
13
Марков
3
Мартынов
3
Мартынов
13
Марков
7
Онугха
90
Кутовой
90
Кутовой
7
Онугха
47
Уткин
53
Черников
53
Черников
47
Уткин
10
Базелюк
4
Бирюков
4
Бирюков
10
Базелюк
34
Алейник
44
Фадеев
44
Фадеев
34
Алейник
18
Карасев
8
Самсонов
8
Самсонов
18
Карасев
60
Казанков
27
Радченко
27
Радченко
60
Казанков
Остались в запасе
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
96
Руслан Рзаев
ПВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Арутюн Григорян
АП
21
Андрей Текучев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Пикущак
96
Александр Максименко
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
96
Руслан Рзаев
ПВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Арутюн Григорян
АП
21
Андрей Текучев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Краснодар-2 - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
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2 : 2
09.11.2024
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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