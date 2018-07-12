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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Монреаль
Нью-Йорк Сити - Монреаль: обзор матча 12 июля 2018
Нью-Йорк Сити
12.07.2018, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Монреаль
Желтая карточка
А. Тиннерхольм
21'
Желтая карточка
Т. МакНамара
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
Монреаль
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
1-5
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
45
Уоллес
10
Моралес
15
Офори
4
Ринг
15
МакНамара
3-3
1
Буш
22
Райтала
36
Кабрера
16
Фанни
10
Пьятти
8
Таидер
42
Петрассо
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Монреаль
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
Остались в запасе
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Монреаль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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