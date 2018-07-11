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КИ Клаксвик - Жальгирис
КИ Клаксвик - Жальгирис: обзор матча 11 июля 2018
КИ Клаксвик
11.07.2018, среда, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча КИ Клаксвик - Жальгирис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
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