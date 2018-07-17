Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тамбов
Зенит-2 - Тамбов: обзор матча 17 июля 2018
Зенит-2
17.07.2018, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
12'
О. Чернышов
87'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тамбов
87'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аппаев
84'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Мурнин
Замена
С. Иванов
️️️️
А. Синяк
82'
Замена
В. Молчан
️️️️
Л. Мусаев
82'
78'
Замена
А. Часовских
️️️️
С. Себай
Замена
М. Бачинский
️️️️
Н. Прудников
65'
Замена
Р. Казаков
️️️️
И. Зуев
64'
63'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Х. Мамтов
61'
Желтая карточка
М. Кашчелан
61'
Желтая карточка
О. Чернышов
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
5
Владислав Молчан
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-1-3-1
50
Гойло
96
Рукас
3
Бугриев
58
Зуев
51
Синяк
4
Пенчиков
38
Мусаев
10
Макеев
10
Плетнев
95
Воробьев
11
Прудников
4-1-2-1-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Овсиенко
29
Горбатюк
19
Гарбуз
18
Кашчелан
27
Мурнин
21
Галиулин
7
Чернышов
9
Мамтов
15
Себай
51
Синяк
47
Иванов
47
Иванов
51
Синяк
38
Мусаев
5
Молчан
5
Молчан
38
Мусаев
11
Прудников
77
Бачинский
77
Бачинский
11
Прудников
58
Зуев
6
Казаков
6
Казаков
58
Зуев
15
Себай
15
Часовских
15
Часовских
15
Себай
27
Мурнин
92
Чуперка
92
Чуперка
27
Мурнин
9
Мамтов
14
Аппаев
14
Аппаев
9
Мамтов
Остались в запасе
Зенит-2
Тамбов
18
Дмитрий Сергеев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча Зенит-2 - Тамбов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит-2
Тамбов
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
Вчера, 17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+