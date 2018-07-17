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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Ротор
Чертаново - Ротор: обзор матча 17 июля 2018
Чертаново
17.07.2018, вторник, 19:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
51'
А. Зиньковский (П)
20'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Ротор
87'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
М. Витюгов
87'
83'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Мязин
78'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Р. Воробьев
71'
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
М. Глушенков
️️️️
Д. Цыпченко
70'
69'
Замена
М. Султонов
️️️️
Ю. Завезен
Замена
Д. Редькович
️️️️
Ю. Горшков
64'
54'
Желтая карточка
Ю. Завезен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Зиньковский
51'
50'
Желтая карточка
А. Байрыев
33'
Желтая карточка
А. Друзин
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Пруцев
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Мязин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
54
Андрей Конаков
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Роман Янушковский
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-1-1-2-2
54
Конаков
4
Горшков
13
Бартасевич
3
Солдатенков
8
Витюгов
25
Пруцев
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
10
Цыпченко
3-4-1-2
1
Фильцов
7
Маляров
28
Байрыев
5
Эдиев
22
Завезен
84
Воробьев
73
Шарипов
30
Друзин
52
Лобкарев
24
Коротаев
87
Мязин
8
Витюгов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Витюгов
4
Горшков
4
Редькович
4
Редькович
4
Горшков
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
10
Цыпченко
10
Глушенков
10
Глушенков
10
Цыпченко
22
Завезен
28
Султонов
28
Султонов
22
Завезен
84
Воробьев
8
Якуба
8
Якуба
84
Воробьев
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
87
Мязин
99
Абдулавов
99
Абдулавов
87
Мязин
Остались в запасе
Чертаново
Ротор
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Радионов
ВР
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ПВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
55
Александр Радионов
ВР
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ПВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Чертаново - Ротор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Авангард
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