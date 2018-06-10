Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 10 июня 2018
Динамо Хьюстон
10.06.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Колорадо
30'
Т. Мартинес
36'
М. Манотас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
45'
+4
Красная карточка
Я. Боли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Манотас
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Майк Азира
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
1-3-2
31
Уиллис
27
Гарсия
10
Мартинес
29
Александер
7
Бисли
11
Венгер
19
Манотас
2-2-1-2
1
Ховард
94
Хаестон
15
Смит
22
Азира
19
Прайс
19
Николсон
20
Мэйсон
10
Боли
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
18
Крис Сейтц
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+