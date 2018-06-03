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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити: обзор матча 03 июня 2018
Нью-Йорк Сити
03.06.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Орландо Сити
35'
И. Тажури
87'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
ГОЛ! 2:0!
М. Моралес
87'
86'
Желтая карточка
У. Джонсон
Желтая карточка
М. Моралес
77'
ГОЛ! 1:0!
И. Тажури
Пас отдал
А. Тиннерхольм
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
8
Диллон Пауэрс
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
1-5-1
1
Джонсон
3
Тиннерхольм
18
Тажури
15
МакНамара
15
Офори
4
Ринг
10
Моралес
14
Бергет
2-4
17
Бендик
27
Аллен
25
Тойя
4
Джонсон
7
Игита
22
Мерам
16
Клестан
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
36
Ел Эдвардс
ВР
8
Диллон Пауэрс
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
8
Диллон Пауэрс
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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