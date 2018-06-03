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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 03 июня 2018
Атланта Юнайтед
03.06.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
21'
Д. Мартинес (П)
49'
Д. Мартинес
82'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Мартинес
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
М. Альмирон
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мартинес
21'
19'
Вторая желтая
А. Бедойя
19'
Вторая желтая
Х. Медуньянин
19'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
11'
Желтая карточка
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
2-3-1
18
Блэйк
28
Гэддис
33
Фабиньо
6
Медуньянин
11
Бедойя
9
Докал
9
Сапонг
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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