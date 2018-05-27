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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед: обзор матча 27 мая 2018
Лос-Анджелес
27.05.2018, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
59'
Желтая карточка
О. Фишер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ди Си Юнайтед
1
Давид Устед
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Ди Си Юнайтед
12
Стив Кларк
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
2-1-1
1
Миллер
2
Харви
23
Киман
10
Фейлхабер
10
Вела
3-3
1
Устед
91
Фишер
13
Бриллант
15
Бирнбаум
32
Акоста
10
Штибер
14
ДеЛеон
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
12
Стив Кларк
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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