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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес
Портленд - Лос-Анджелес: обзор матча 19 мая 2018
Портленд
19.05.2018, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
81'
С. Арментерос
74'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес
Желтая карточка
С. Арментерос
82'
ГОЛ! 1:1!
С. Арментерос
81'
74'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
66'
Желтая карточка
У. Циммерман
Желтая карточка
З. Валентин
54'
Желтая карточка
Д. Чара
45'
21'
Желтая карточка
С. Бейташур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
3-2-1-1
24
Аттинелла
33
Мабиала
24
Риджуэлл
16
Валентин
21
Чара
8
Валери
24
Поло
9
Ади
4-1-1
1
Миллер
33
Бейташур
25
Циммерман
2
Харви
23
Киман
10
Фейлхабер
10
Вела
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес
90
Джейк Глисон
ВР
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
90
Джейк Глисон
ВР
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
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