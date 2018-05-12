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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Йени Малатьяспор
Галатасарай - Йени Малатьяспор: обзор матча 12 мая 2018
Галатасарай
12.05.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
1'
Ю. Бельханда
12'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Йени Малатьяспор
68'
Желтая карточка
Дория
Желтая карточка
Г. Родригеш
61'
61'
Желтая карточка
Х. Бутаиб
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
12'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Г. Родригеш
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Йени Малатьяспор
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
4-1-1-1-2
16
Муслера
5
Нагатомо
64
Денайе
4
Донк
25
Линнес
5
Фернандо
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
11
Гюмюш
2-2-3
26
Сиссоко
30
Мина
14
Окечукву
35
Кара
2
Диалло
10
Бюйюк
29
Бутаиб
Остались в запасе
Галатасарай
Йени Малатьяспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Галатасарай - Йени Малатьяспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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