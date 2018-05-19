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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 19 мая 2018
Бавария
19.05.2018, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
53'
Р. Левандовски
11'
А. Ребич
82'
А. Ребич
90+6'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Айнтрахт
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
М. Гачинович
Желтая карточка
К. Коман
87'
82'
Желтая карточка
А. Ребич
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
53'
45'
+2
Желтая карточка
Й. Виллемс
45'
+1
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Р. Левандовски
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
К. Боатенг
7'
Желтая карточка
К. Сальседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Алаба
25
Зюле
15
Хуммельс
6
Киммих
88
Мартинес
6
Алькантара
7
Рибери
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-2
1
Градецки
20
Хасебе
13
Сальседо
19
Абрахам
21
Да Коста
8
Маскарель
15
Виллемс
18
Де Гузман
27
Боатенг
9
Ребич
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3, Матч! Планета
Новости команд
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