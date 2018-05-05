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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 05 мая 2018
Монреаль
05.05.2018, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
68'
И. Пьятти
78'
В. Заибо
86'
В. Заибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+2
Желтая карточка
Д. Факундес
86'
ГОЛ! 1:2!
В. Заибо
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Заибо
Пас отдал
Д. Факундес
ГОЛ! 1:0!
И. Пьятти
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
42
Майкл Петрассо
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
2-3
1
Буш
22
Райтала
36
Кабрера
10
Пьятти
8
Таидер
2
Ловиц
3-1-3
88
Фаррелл
2
Анибаба
26
Дьельна
29
Заибо
10
Банбери
77
Факундес
17
Агудело
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
42
Майкл Петрассо
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
42
Майкл Петрассо
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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