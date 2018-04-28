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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 апреля 2018
Филадельфия Юнион
28.04.2018, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
60'
С. Джей Сапонг
72'
Б. Докал
7'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
Б. Докал
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
А. Бедойя
60'
7'
ГОЛ! 0:1!
З. Штибер
Пас отдал
Л. Акоста
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
12
Стив Кларк
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Ди Си Юнайтед
1
Давид Устед
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
2-4-1
18
Блэйк
28
Гэддис
12
Розенберри
11
Аккам
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Докал
9
Сапонг
2-3
12
Кларк
15
Бирнбаум
13
Бриллант
32
Акоста
10
Штибер
14
ДеЛеон
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Давид Устед
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Устед
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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