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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 08 апреля 2018
Атланта Юнайтед
08.04.2018, воскресенье, 00:01
США. МЛС, Общий этап
5 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
67'
Д. Мартинес
88'
М. Альмирон (П)
90+2'
М. Альмирон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Альмирон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Альмирон
88'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
67'
Желтая карточка
М. Альмирон
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Лос-Анджелес
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
3-2-2
1
Миллер
23
Киман
25
Циммерман
33
Бейташур
8
Моутинью
10
Фейлхабер
11
Уренья
10
Вела
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Остались в запасе
2
Джордан Харви
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
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