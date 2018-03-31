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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Шавиш
Пасуш де Феррейра - Шавиш: обзор матча 31 марта 2018
Пасуш де Феррейра
31.03.2018, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 0
Завершен
Шавиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Шавиш
Желтая карточка
Ж. Гойс
69'
Начало матча
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Шавиш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
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