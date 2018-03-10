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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - Атромитос
Паниониос - Атромитос: обзор матча 10 марта 2018
Паниониос
10.03.2018, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Атромитос
48'
С. Спиридонович
59'
С. Спиридонович
90+3'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Паниониос - Атромитос
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Варда
ГОЛ! 2:0!
С. Спиридонович
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Спиридонович
48'
Начало матча
Статистика матча Паниониос - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
- : -
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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