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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 23 февраля 2018
Генк
23.02.2018, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Антверпен
5'
Р. Малиновский
78'
А. Посуэло
85'
Н. Карелис
89'
Д. Ндонгала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Антверпен
ГОЛ! 4:0!
Д. Ндонгала
89'
ГОЛ! 3:0!
Н. Карелис
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Посуэло
Пас отдал
Д. Ндонгала
78'
72'
Желтая карточка
С. Ятабаре
Желтая карточка
Д. Ндонгала
59'
12'
Желтая карточка
О. Уларе
8'
Желтая карточка
Д. Питройпа
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
5'
3'
Желтая карточка
С. Болат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Антверпен
12
Антонио Йежина
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2-4-2
29
Жекерс
25
Колли
3
Настич
17
Малиновский
8
Посуэло
7
Буффель
15
Сек
80
Карелис
77
Ндонгала
1-3-1
26
Болат
26
Баял Салл
7
Сиани
11
Питройпа
60
Ятабаре
58
Уларе
Остались в запасе
Генк
Антверпен
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
12
Антонио Йежина
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
Остались в запасе
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Антверпен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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