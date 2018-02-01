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Материалы

Леганес - Севилья

31.01.2018, Среда, 23:30 мск Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке Испания. Кубок, 1/2 финала , первый матч Леганес - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 23:30 Севилья 2:1 Леганес
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
11 марта, суббота 18:15 Севилья 1:1 Леганес
8 тур
15 октября, суббота 14:00 Леганес 2:3 Севилья
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