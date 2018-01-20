Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Зюлте-Варегем
Мехелен - Зюлте-Варегем: обзор матча 20 января 2018
Мехелен
20.01.2018, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
81'
Д. Де Фаув
86'
Х. Харбауи
86'
С. Копман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Э. Цоцалич
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:3!
С. Копман
86'
ГОЛ! 0:2!
Х. Харбауи
Желтая карточка
Т. Маттис
84'
83'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Фаув
Пас отдал
С. Копман
Желтая карточка
К. Тайнмонт
77'
37'
Желтая карточка
Т. Дерейк
35'
Желтая карточка
Х. Харбауи
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
26'
Желтая карточка
М. Ритс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
7
Тим Маттис
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Зюлте-Варегем
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Мехелен
1
Антони Морис
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
2-1-3-1
26
Коосеманс
6
Цоцалич
2
Паулюссен
11
Эль-Мессауди
7
Тайнмонт
7
Маттис
23
Ритс
9
Бечирай
3-3-3-1
3
Бодри
4
Дерейк
2
Де Фаув
25
Марк
8
Думбия
3
Хамалайнен
10
Кайя
43
Копман
14
де Паув
99
Харбауи
Остались в запасе
Мехелен
Зюлте-Варегем
1
Антони Морис
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
99
Николя Вердье
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Мехелен - Зюлте-Варегем
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Зюлте-Варегем
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+