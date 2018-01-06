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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 06 января 2018
Манчестер Сити
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Бернли
56'
С. Агуэро
58'
С. Агуэро
71'
Л. Сане
82'
Б. Силва
25'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Бернли
ГОЛ! 4:1!
Б. Силва
82'
ГОЛ! 3:1!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Сильва
71'
69'
Желтая карточка
Д. Корк
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
И. Гюндоган
58'
57'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
И. Гюндоган
56'
Желтая карточка
Данило
49'
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
47
Зинченко
30
Отаменди
6
Стоунз
13
Данило
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Поуп
38
Лоутон
13
Лонг
18
Тэйлор
15
Ми
8
Вествуд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
35
Барнс
19
Воукс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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