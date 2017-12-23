Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Кортрейк
Генк - Кортрейк: обзор матча 23 декабря 2017
Генк
23.12.2017, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Кортрейк
82'
Т. Буффель
11'
Я. Брабец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Кортрейк
ГОЛ! 1:1!
Т. Буффель
Пас отдал
А. Посуэло
82'
52'
Желтая карточка
Б. Кумордзи
48'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
45'
Желтая карточка
Ж. Пербе
27'
Желтая карточка
Е. Макаренко
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Брабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
7
Стейн Де Смет
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
20
Паоло Сабак
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
2-3-1
25
Колли
14
Брабец
17
Малиновский
8
Посуэло
7
Буффель
8
Схрайверс
1-3-2
1
Камински
28
ван дер Брюгген
8
Макаренко
30
Д'Хаен
2
Кумордзи
24
Пербе
7
Де Смет
Остались в запасе
Генк
Кортрейк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
20
Паоло Сабак
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
20
Паоло Сабак
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Генк - Кортрейк
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Кортрейк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+